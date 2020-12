Após goleadas sobre Equador, Pia Sundhage faz balanço positivo do ano da seleção

Por Estadão - Estadão 6

A seleção brasileira feminina encerrou suas atividades em 2020 com uma goleada por 8 a 0 sobre o Equador, na terça-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Ao longo do ano, a equipe da técnica Pia Sundhage esteve reunida em quatro oportunidades, sendo duas para jogos preparatórios visando a Olimpíada de Tóquio e para dois períodos de treinos. Para a sueca, apesar dos acontecimentos atípicos, devido à pandemia da covid-19, esta foi uma temporada de bons aproveitamentos e aprendizados.

“Cada jogo diz algo e ensina algo no qual temos que trabalhar. Então, eu adoraria ver a continuidade dos trabalhos. Acho que já achamos a base do nosso elenco e a ideia principal de jogo. Também acredito que agora as jogadoras estão mais confortáveis e já conseguem entender o que eu e a comissão esperamos delas na seleção brasileira. Agora temos o recesso, mas vamos manter o contato com as jogadoras e os técnicos. O ano não foi fácil para ninguém, mas acho que funcionou. A ideia é estarmos todas juntas na mesma página”, explicou.

Um dos objetivos de Pia Sundhage e sua comissão nos amistosos contra o Equador era conhecer as atletas brasileiras e dar oportunidades efetivas. Na terça-feira, as meias Ana Vitória (Benfica) e Julia Bianchi (Avaí/Kindermann-SC) e a atacante Giovana (Barcelona) foram as estreantes da vez.

“Eu fico extremamente feliz, tem sido um ano muito bom para nós como equipe (Avaí/Kindermann) e para mim, principalmente. Então fico muito feliz de vir para cá, mostrar meu trabalho, ter a confiança da Pia e de toda comissão para entrar, e mais feliz ainda por marcar e ajudar a equipe no resultado final da partida”, declarou a meia da equipe catarinense.

Com a oportunidade dada às três atletas, a treinadora sueca chega ao total de 49 atletas testadas em campo, das 66 convocadas em um ano e quatro meses de trabalho na seleção brasileira. A comissão técnica já planeja o calendário do próximo ano de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.

