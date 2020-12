Com gol anulado no fim, Bahia empata na Argentina e avança na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 11

Foi sofrido e com direito a gol anulado nos acréscimos, mas o Bahia garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira ao empatar sem gols com o argentino Unión, no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé.

O Bahia tinha a vantagem do empate depois de ter vencido a partida de ida das oitavas de final, por 1 a 0, na Fonte Nova. Agora, o time comandado por Mano Menezes, que está cumprindo isolamento por ter testado positivo para a covid-19, aguarda quem passar de Vasco x Defensa y Justicia. Os dois times se enfrentam nesta quinta-feira, em São Januário. Na Argentina, houve empate por 1 a 1.

O Unión começou a partida em cima do Bahia e desperdiçou uma chance incrível logo aos oito minutos. Juninho cortou mal e a bola sobrou quase na pequena área para Galván, que mandou por cima do travessão. Depois foi a vez de Fernando Márquez levar perigo.

Após os sustos iniciais, o Bahia começou a equilibrar as ações, apostando no contra-ataque. E foi assim que Gilberto quase abriu o placar aos 23 minutos. O atacante ganhou na velocidade do zagueiro, passou pelo goleiro Moyano e, sem ângulo, mandou para fora.

O jogo ficou truncado depois dos dois times criarem boas oportunidades e teve até discussão entre os jogadores. Aos 48 minutos, Luna Diale cometeu falta em Élber e foi expulso depois do árbitro ter sido avisado pelo VAR.

Mesmo com um a menos, o Unión criou o primeiro lance de perigo do segundo tempo. Corvalán cobrou escanteio e Fernando Márquez cabeceou pela linha de fundo. A resposta do Bahia veio com Ramon, que se atrapalhou na finalização e mesmo assim acertou a trave.

A partida ficou aberta nos minutos finais, com o Unión em cima e o Bahia apostando no contra-ataque. Em um desses lances, Gilberto recebeu de Daniel e bateu na saída de Moyano. A bola passou rente à trave.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Blasi aproveitou cruzamento e completou para o gol de Douglas. O árbitro assinalou impedimento do zagueiro, que foi confirmado após consulta do VAR. Após o susto, festa pela classificação do Bahia.

FICHA TÉCNICA

UNIÓN-ARG 0 x 0 BAHIA

UNIÓN-ARG – Sebastian Moyano; Brian Blasi, Claudio Corvalán, Juan Ignacio Nardoni, Jonathan Galván, Federico Vera; Gabriel Carabajal, Kevin Zenon, Nery Leyes; Mauro Luna Diale, Fernando Márquez. Técnico: Juan Manuel Azconzábal.

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho, Matheus Bahia; Grégore, Ramon, Edson; Rossi, Élber, Gilberto. Técnico: Claudio Prates.

ÁRBITRO – John Ospina (Colômbia).

CARTÕES AMARELOS – Brian Blasi, Javier Cabrera, Claudio Corvalán e Juan Ignacio Nardoni (Unión-ARG); Ramon, Daniel, Nino Paraíba e Grégore (Bahia).

CARTÃO VERMELHO – Mauro Luna Diale (Unión-ARG).

LOCAL – Estádio 15 de Abril, em Santa Fe (Argentina).

