ABPO: expedição de papelão ondulado cresce 8% em outubro, novo recorde para o mês

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado somou 362.203 toneladas em outubro de 2020, com crescimento de 8% ante igual mês de 2019, de acordo com informações da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) divulgados nesta tera-feira, 1º. Na comparação com setembro, o crescimento foi de 2,97%.

Em nota, a entidade destaca que este é um novo recorde mensal entre os meses de outubro e maior número de expedição para série sem ajuste sazonal iniciada em janeiro de 2005. Com a mesma quantidade de dias úteis (26 dias úteis em outubro de 2020 e 2019), a produção por dia útil também cresceu 8,0% para 13.931 t/d.u..

Considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de papelão ondulado recuou 2,0% em outubro, para 336.133 toneladas, após avançar nos quatro meses anteriores. A expedição por dia útil nos dados sazonalmente ajustados foi de 12.928 t/d.u., 5,7% inferior a setembro.

