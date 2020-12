Hora de dizer adeus

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Warner Channel exibe nesta terça, 1º, às 21h40, o penúltimo episódio da 15ª e última temporada da série Supernatural, intitulada Inherit The Earth. Está chegando ao fim a saga dos irmãos Sam e Dean Winchester e sua luta contra as forças sobrenaturais. Para o sábado, 5, o canal programou uma maratona e um especial com a história da série. E, na terça, 8, vai ao ar o último episódio do seriado.

Continua depois da publicidade

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Eliana Silva de Souza

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.