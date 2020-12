2020 traz aumento nas compras online no Brasil

Por Redação - Redação 9

Pandemia é um dos principais fatrores que levou ao aumento das compras online – Imagem de Hannes Edinger por Pixabay

Segundo dados da operadora de cartões de crédito Visa, 2020 deve representar o ápice que o Brasil chegou em negociações pela internet, o que é fácil de entender considerando os diversos fatores que trouxeram o país e a população ao momento atual.

Em termos de aplicativos de delivery para virtualmente qualquer tipo de necessidade, incluindo comida, compras de mercado e mais, o brasileiro muitas vezes dedica seu tempo de e-commerce ao entretenimento pessoal, muitas vezes tentando misturar os momentos de diversão com investimentos ou visando lucro, por exemplo.

É o caso de quem optar por fazer registro no bet365 ou em outras casas de apostas, que ganham força por atuarem no Brasil legalmente pela internet e representam, ao mesmo tempo, um passatempo imersivo e também uma oportunidade de ver o dinheiro do mês aumentar.

O e-commerce deu um salto de 11% em vendas, entre janeiro e junho, sendo que o valor das compras feitas pela internet também subiu uma média de 12%.

Esse fenômeno está sendo observado em diversos países, o que confirma que não é um fenômeno macroeconômico nacional, e sim um evento global por conta da convergência de determinadas variantes – algumas mais óbvias, como a necessidade de isolamento social, a quarentena e todas as consequência que elas trazem, mas longe de ser exclusivamente isso.

Todo um fator de inclusão digital também presta seu papel nesse impulsionamento de mercado visto hoje, e novas facilidades vindas com eles também estão relacionadas.

Da mesma forma que as pessoas podem trabalhar e estudar usando seus aparelhos com acesso à internet, elas também podem fazer as compras de mercado do mês, comprar comida e encomendar outros itens de modo instantâneo por conta dos apps de entrega, por exemplo.

Novos padrões de comportamento de consumo

Mais tempo dentro de casa significa novas formas de entretenimento, mas não apenas isso, uma vez que o home office e as exigências de uma vida passada 24 horas por dia à domicílio são bem diferentes de uma que envolve acordar cedo, sair de casa, almoçar fora, encarar trânsito e/ou transporte público e só então voltar para casa.

Uma forma de entretenimento que ganhou força nos últimos meses foram os streamings, que rapidamente tomaram o lugar do cinema tradicional e até mesmo dos shows de música como principal forma de consumo de mídia. Tudo isso, naturalmente, pela impossibilidade de estar presentes em sessões e apresentações, que antes se mantinham com forte apelo popular.

Mais consumo, menos saídas

Naturalmente que a pandemia da COVID-19 tem profunda relação com os fenômenos mercadológicos que são observados diariamente em todas as esferas econômicas – isto é, desde o simples padrão de compras individuais até o impacto que isso terá na indústria a longo prazo.

Por outro lado, mesmo com o consumo digital aumentando, a economia brasileira como um todo sofreu um tombo, o que deve se manifestar inclusive no cenário mundial, com a queda do país no ranking das principais economias do planeta.

Obrigado a ficar dentro de casa por vários meses, não impressiona ver que o brasileiro passou a gastar mais dinheiro através da internet, seja no seu computador ou até mesmo no celular. Aliás, isso é importante enquanto fator de consumo também: não depender mais de um computador de mesa.

A internet e todo seu potencial de consumo estão mais móveis do que nunca, com dados do IBGE indicando que, já em 2017, a principal forma de acesso à web no Brasil havia deixado de ser o computador tradicional e passado a ser os smartphones e tablets.

Não que os computadores possam desaparecer em breve, o que parece improvável; eles simplesmente deixaram de ser o meio principal de acesso, o que pode ser visto sob luz positiva quando se considera o preço bem mais elevado de um desktop ou laptop em relação a um smartphone, mesmo que mediano ou avançado.

Infelizmente, essa é a uma realidade para uma parcela limitada da população – aquela que pôde manter os empregos ou, ao menos, que conseguiu driblar os efeitos da pandemia sobre o mercado através de novos empreendimentos e, por isso, se manter entre aqueles que se denominam economicamente ativos. Por quanto tempo esse fenômeno de aumento de consumo em meio à crise poderá se manter, porém, é algo difícil de prever.

