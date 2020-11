Vídeo: carreta carregada com bloco de granito tomba na ES 482 em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 628

Advertisement

Advertisement

O tombamento de uma carreta carregada com um bloco de granito na manhã desta terça-feira (17), deixou o trânsito complicado na ES 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, o motorista contou que um dos engates do reboque quebrou ocasionando o tombamento do veículo. Ninguém se feriu.

Continua depois da publicidade

A carreta seguia em sentido a Cachoeiro e um grande congestionamento se formou na via que é duplicada. Após a sinalização, o trânsito começou a fluir, porém o bloco ainda continuava na pista até a tarde de hoje aguardando remoção por parte da empresa responsável pela carga. Veja o vídeo:

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.