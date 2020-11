Victor Coelho faz porta a porta nos bairros Bom Pastor, Fé e Raça e Rubem Braga em Cachoeiro

Por Redação - Redação 57

Advertisement

Advertisement

Respeitando todas as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, o candidato à reeleição, Victor Coelho, realizou neste sábado (7), um porta a porta nos bairros Bom Pastor, Fé e Raça e Rubem Braga.

Continua depois da publicidade

O prefeito de Cachoeiro e o candidato a vice-prefeito, Ruy Guedes, percorreram as ruas dos três bairros, com máscaras e protetores faciais, equipe reduzida, utilização de álcool em 70% e mantendo distanciamento, para apresentar as ações realizadas durante a gestão e propostas para os próximos quatros anos.

No Bom Pastor, Victor ouviu muitos agradecimentos pela pavimentação das ruas Nedir Mastella, Severino Celestrini e Cláudio Altoé. Um deles foi do mecânico Durvanil Alvaristo. “Moro aqui há seis anos. Mas tem gente que mora mais tempo. E sempre andávamos na lama. Mas veio o Victor Coelho e fez essa bênção pra gente”, disse.

Quem também fez questão de agradecer ao prefeito pelas obras foi o comerciante João Sebastião de Oliveira. “O trabalho dele foi muito bom aqui no Bom Pastor e em outros bairros também. Ele tem que continuar. Time q tá ganhando não se mexe”, destacou.

Continua depois da publicidade

Já no Fé e Raça, a gestão Victor Coelho investiu em construção de drenagem e pavimentação de trechos das ruas das Gaivotas, Araras, dos Goleiros, Tucanos e a do Faizão. Também foi reformada a Escola Gércia Ferreira Guimarães.

No Rubem Braga foram contempladas as ruas Wilson Duarte (muro de contenção, recuperação da via), Antonio José da Silva e Plínio Vieira Machado (drenagem).

“O ano de 2020 tem sido muito desafiador para a prefeitura, mas continuamos realizando obras essenciais para a população. Assim como o Bom Pastor, Fé e Raça e Rubem Braga, diversos outros locais de Cachoeiro estão recebendo intervenções importantes. Me sinto fortalecido e incentivado a seguir sempre em frente e melhorar a qualidade de vida da cidade”, ressaltou Victor Coelho.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.