Veja como fica o tempo nesta quarta (18) no Sul do Espírito Santo

Quarta-feira (17) de tempo abafado em todo o Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados por todo o Estado. Os ventos sopram com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral norte, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

