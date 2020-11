"Vamos construir mais quatro unidades básicas de saúde", diz candidata do PT à Prefeitura de Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 43

Com o compromisso de fortalecer a democracia e ajudar o cidadão a escolher quem vai gerir sua cidade nos próximos quatro anos, o AQUINOTICIAS.COM promove uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Na quarta-feira (4), a candidata Joana D’Arck (PT) apresentou suas propostas e faltou sobre os temas: desenvolvimento econômico, educação, segurança pública, cultura, esporte e lazer, mobilidade urbana e trânsito, saúde e meio ambiente. Confira alguns pontos da sabatina:

Apresentação da candidata

Sou professora da rede pública estadual e tenho formação acadêmica em Ciências Sociais, em Direito, em Gestão Estratégica em Políticas Públicas e sou mestre em História Social das Relações Políticas. Sou filha de Cachoeiro, meus pais sempre moraram na zona periférica do município, fui secretária de Cultura na gestão petista de Carlos Casteglione e também fui diretora de assuntos técnicos e pedagógicos na Secretaria de Educação. Tenho bagagem tanto acadêmica quanto prática na gestão pública.

Segurança pública

A segurança pública requer um trabalho em três setores: a segurança primária, a secundária e a terciária. Na segurança pública vamos fazer um concurso da guarda municipal, hoje temos 66 efetivos trabalhando e queremos aumentar para, no mínimo 200. Decentralizar a guarda municipal, um canal direto para a população falar com a guarda e reduzir o tempo de atendimento. Vamos fazer uma parceria entre Polícia Militar e guarda.

Educação

Nosso plano de governo foi feito com especialistas de cada área, inclusive a Educação. Hoje temos impedimento de fazer uma eleição direta, mas podemos fazer a eleição da lista tríplice junto com a comunidade escolar e a prefeita indica um dos três nomes. Escolher o gestor junto com a comunidade escolar. Outra coisa é o concurso público para aqueles postos que precisam ser ocupados pelos nossos professores. Vamos investir em computadores e pontos de internet para alunos e professores. Investir em equipamentos e na formação tecnológica dos profissionais de Educação. Vamos acabar com a terceirização da merenda escolar e voltar a comprar a merenda da agricultura familiar.

Saúde

Vamos construir mais quatro unidades básicas de saúde, no Zumbi, Paraíso, Nossa Senhora da Penha e Vila Rica. Vamos reformar a do bairro Aeroporto. Vamos modernizar os equipamentos das unidades. Vamos implantar o programa Mais Médico Cachoeiro, para atender comunidades e distritos. Há muita reclamação de falta de médicos, principalmente nos distritos. Tínhamos 24 médicos do Mais Médicos. Eles se retiraram em 2019 e perdemos esses médicos cubanos e ficou essa defasagem, principalmente em postos de periferia. Vamos adotar a telemedicina, para acompanhar os pacientes à distância.

Cultura, esporte e lazer

Sabemos que a identidade de uma população, país e nação é sua cultura. Temos em Cachoeiro vários grupos da cultura popular que não vemos a atuação, talvez por falta de incentivo. Uma das coisas é resgatar o Circuito Cultural Arte entre Povos, que é um projeto que oferece oficinas de fotografia, vídeos, artes plásticas e apresentação da nossa cultura popular para fortalecer e incentivar que nossa cultura seja apresentada. Vamos criar o núcleo de assessoramento técnico aos nossos artistas, para que possam participar de editais do município, do Estado e da Secretaria de Cultura. Queremos reformar o teatro Rubem Braga e democratizar o espaço. Resgatar o Domingo na Praça, reconstruir o CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude e fazer o parque da Ilha da Luz, para que as pessoas tenham um outro espaço de lazer.

Meio Ambiente

Sabemos que o meio ambiente precisa começar com a educação, tanto nas escolas, quanto junto aos cidadãos. Vamos resgatar o projeto Reciclar. Fortalecer os consórcios para preservação do Rio Itapemirim e nascentes. O meio ambiente precisa de uma atenção maior. Sobre a licença para empresas atuarem em ramos que são prejudiciais do meio ambiente. Isso terá de ser estudado por técnicos para que não exista impactos ambientais. Isso não significa atravancar o desenvolvimento, mas de ter técnicos para atuar junto aos empresários.

Desenvolvimento Econômico

Vamos priorizar nossos comércios na periferia. Destinar 50% do IPTU para implementar os empreendimentos da periferia, seja oficina, salão de beleza, padaria, enfim, todos os que giram a economia na periferia terão o incentivo. Isso vai gerar emprego e renda e dará retorno em forma de impostos. Vamos também destinar 5% do orçamento anual para fazer o Bolsa Família Cachoeiro. Essas famílias vão aquecer nossa economia e vai gerar emprego e renda, que é uma das nossas motivações. Fazer também o chamado porto seco, uma alfândega para desburocratizar o envio das nossas mercadorias. Será em parceria com a Receita Federal. Isso vai facilitar para empresas que atuam na exportação. Fortalecer nossa agricultura familiar. Fazer o aproveitamento dos resíduos de mármore e qualificar os artesãos para trabalharem e fazerem peças artesanais.

Mobilidade urbana e trânsito

Cachoeiro cresceu de forma desordenada, temos muitos veículos na rua e precisamos de um estudo junto com técnicos e engenheiros de trânsito. Eles têm de estudar a melhor forma de desafogar o trânsito da cidade. Podemos incentivar a carona solidária e a alternância de veículos, além de ciclovias. No nosso plano há um que sai do Valão até o Coronel Borges e outro do Zumbi até o Centro. A mobilidade é uma questão também da parceria, com um trabalho de educação no trânsito, atuando juntos para que não haja congestionamento em determinados momentos. Temos de rever a questão do rotativo, ver o que é possível melhorar, como foi feito o contrato. São questões que podemos ajustar, dialogar e ver qual é o melhor caminho.

