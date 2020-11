Último dia de campanha de Victor Coelho é marcado por animação

Por Redação - Redação 78

A onda do 40 se espalhou por Cachoeiro neste sábado (14), véspera das eleições. O último dia de campanha de Victor Coelho pela cidade foi marcado por muita festa, num sentimento de que o cachoeirense quer seguir em frente.

Antes de partir para as agendas do dia foi feita uma oração no comitê, numa forma de agradecimento pelo trabalho de todos os colaboradores e equipe durante o período de campanha eleitoral.

Logo em seguida, Victor Coelho e o candidato a vice-prefeito, Ruy Guedes, percorreram as ruas da cidade e receberam o carinho e o apoio da população.

Durante o trajeto, muitos comerciantes e moradores pediram fotos com Victor Coelho e confirmaram sua escolha para este domingo (15).

“Victor fez um ótimo trabalho, totalmente transparente. Enfrentou vários desafios, mas conseguiu superá-los. Por isso, tem minha confiança em continuar como nosso prefeito”, disse a vendedora Alessandra de Oliveira.

No final do percurso, Victor foi saudado com muito entusiasmo no comitê pelos colaboradores, que fizeram uma grande festa, cantando os jingles da campanha. Para encerrar o dia, a Caravana do 40 foi até o bairro Zumbi, onde nem a chuva diminuiu o entusiasmo do prefeito e colaboradores.

