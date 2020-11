TRE-ES esclarece demora em apuração dos votos no sistema eleitoral

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 317

Em nota enviada à imprensa na noite deste domingo (15), o Tribunal Regional do Espírito Santo (TRE-ES) explicou que a lentidão da apuração dos votos das eleições municipais deste ano se dá em razão de uma lentidão no processo de totalização dos votos.

Os dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto. O problema está sendo resolvido pelos técnicos, para a retomada mais célere do processo de divulgação, diz a nota.

O TRE-ES ressaltou que a demora na apuração “não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã”, de acordo com informação repassada pela assessoria de comunicação do TSE.

