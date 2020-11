Transferência e pré-matrícula de alunos da rede municipal de Guaçuí começam nesta segunda (30)

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 3

Advertisement

Advertisement

Começa na próxima segunda-feira (30), a Chamada Pública Escolar para definição das datas para a transferência interna de alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Guaçuí e, também, a pré-matrícula para quem não está matriculado em instituições de ensino do município, para o ano de 2021.

Continua depois da publicidade



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a Chamada Pública Escolar tem como objetivo assegurar o acesso dos estudantes às unidades públicas que oferecem o Ensino Fundamental e Médio e a sua permanência no processo de escolarização, começando pela rematrícula para os alunos que já estão matriculados e estudando na rede municipal.

E mais uma vez o processo vai ocorrer pelo sistema Sislame Web, via internet, sendo aberto primeiro o período para rematrícula e depois as transferências, quando o estudante permanece na rede, mas solicita ingressar em outra escola, para só então acontecer a pré-matrícula de novos alunos. A rematrícula acontecerá automaticamente no sistema, após o fechamento do ano letivo de 2020, e confirmada com a assinatura e atualização de cadastro, no início do ano letivo de 2021, por pais ou responsáveis.



As escolas irão divulgar, por meio de aplicativo da internet, além do site e redes sociais da Prefeitura, convocação aos pais dos alunos que não irão permanecer na escola em que o aluno está matriculado a se manifestarem, porque irão participar de outra fase da Chamada Pública: a Transferência Interna que começa nesta segunda-feira (30) e segue até o dia 4 de dezembro, para os alunos matriculados e estudando na Rede Municipal de Ensino, na Educação Infantil – Creche Maternal III, Pré I e Pré II, além do 1º ao 9 ano do Ensino Fundamental.

Continua depois da publicidade



Contudo, a Seme deixa claro que poderá ser manifestado o interesse por outra escola, mas não há garantia de vaga, o que depende daquelas que sobrarem da rematrícula. “Nessa fase quem tem interesse em trocar de escola, em nossa rede municipal, poderá fazer a inscrição, mas só será atendido se houver vaga”, afirma o secretário municipal de Educação Interino, Liomar Luciano de Oliveira. Já os que não permanecerão por motivo de mudança de município ou para rede particular, deverão comparecer à secretaria da escola para pedir a transferência.

Pré-matrícula

Advertisement

Continua depois da publicidade



A fase de pré-matrícula, de 7 a 11 de dezembro, é direcionada para os alunos que não fazem parte da rede, estudaram em escola particular, nunca estudaram, vêm da rede estadual, ou de outra cidade no ano de 2020 e pretendem vaga na educação infantil Pré I, Pré II, 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados de todas as fases da Chamada Pública – Transferência Interna e Pré-Matrícula – serão disponibilizados na secretaria da escola onde foi pretendia a vaga, no período de 21 a 23 de dezembro. A confirmação da matricula deverá ser feita entre 28 e 30 de dezembro, na escola em que foi garantida a vaga, das 8 às 17 horas, levando os documentos necessários (veja quais são abaixo).

Em todas as fases de transferência e pré-matrícula, pais ou responsáveis pelo aluno deverão acessar um link que estará disponível no site da Prefeitura de Guaçuí, de acordo com o cronograma (veja abaixo). Acessando o link, o mesmo será direcionado para a página do Sislame Web, onde deverá ser digitado o número do CPF do pai, mãe ou responsável que foi cadastrado no sistema (sem ponto ou traço). Depois será digitada a senha que são os seis primeiros dígitos do CPF (também sem ponto ou traço). Em seguida, será feita a escolha para qual escola e turno o aluno pretende a vaga no ano letivo de 2021, devendo ser colocada, obrigatoriamente, duas opções de escola. A informação deverá ser salva, sendo gerado um protocolo que poderá ser impresso ou feita uma foto desse comprovante para ser salva no celular ou impresso, e ser apresentado na escola.



O próprio sistema irá fazer a distribuição de vagas, de acordo com os critérios adotados pela rede municipal, em ordem de prioridade: estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; estudante que reside próximo à unidade escolar pleiteada, desde que tenha vaga; estudante que tenha irmão ou irmãos estudando na unidade escolar. Em caso de empate nos critérios anteriores, terá prioridade o aluno com maior idade. Tudo isso dependendo da existência de vaga ou não.



O estudante que não tiver acesso à internet pode se dirigir a uma das escolas da rede pública municipal para realizar a sua solicitação de transferência interna ou pré-matrícula, dentro do prazo estipulado no cronograma. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone (28)3553-3384, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, ou procure uma escola da rede municipal.

Documentos para efetivação da matrícula

– Certidão de nascimento ou de casamento;

– Histórico escolar ou declaração de conclusão de série/ano;

– Comprovante de residência do aluno, por meio da fatura de energia elétrica do mês anterior.

– Título de eleitor e Certificado de Alistamento Militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos;

– Laudo médico para os alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento.

– RG e/ou CPF (caso o aluno possua);

– RG e CPF do pai/mãe ou responsável pelo aluno;

– Cartão do Programa Bolsa Família (caso seja participante);

– Cartão de Vacinação do aluno;

– Cartão do SUS Municipal do aluno.

– Foto 3×4 do aluno.

Passo a passo transferência

Acesse o link disponível no site da Prefeitura de Guaçuí (www.guacui.es.gov.br), onde será redirecionado para o sistema. Nela, a pessoa irá informar o CPF (sem pontos e traço) do responsável cadastrado no Silema Web e na escola que o filho estuda, no ano de 2020, no campo “Login”. E no campo da “Senha”, deverá digitar os 6 primeiros números do CPF do responsável (também sem ponto e traço).

Então, a pessoa será redirecionada para a página onde vai selecionar o menu “Chamada Pública e selecionar “Transferência Interna”.

Será exibida uma tela, onde o responsável vai preencher apenas os campos “Critérios adicionais” e “Opção de Escola” – “1ª Opção” e “2ª Opção” (obrigatório colocar duas opções de escola, caso contrário a escola irá alocar o aluno na escola mais próxima da residência ou na que houver vaga). Logo após, deve clicar em “Solicitar Transferência Interna”. O sistema vai gerar um protocolo para o responsável salvar no celular, tirar uma foto ou imprimir para ser arquivado, que deverá ser apresentado na escola.

Feito o procedimento, aguardar o resultado que será divulgado na escola que selecionou como opção de escolha por vaga.

Passo a passo para acesso da Pré-Matrícula

Acesse o link disponível no site da Prefeitura de Guaçuí, onde o responsável será direcionado ao sistema que apresentará a mensagem de boas vindas configuradas na fase “Pré-Matrícula”. Clique em “OK”, para iniciar o preenchimento da inscrição.

Serão apresentadas as informações registradas na configuração da fase “Pré-Matrícula”, no campo “Instruções ao Candidato”. Em seguida, devem ser preenchidos todos os campos de 1 ao 6.

Na última aba do formulário de inscrição, será apresentado um resumo das informações preenchidas anteriormente. A pessoa deve conferir todas as informações que foram preenchidas e, após se certificar que está tudo correto, vai clicar em “Solicitar Pré-Matrícula”, para efetivar a inscrição.

Uma tela de confirmação será apresentada. Então, basta clicar em “Sim” para efetivar a pré-matrícula e obter seu comprovante de solicitação. No final do comprovante será informado o login e senha do responsável para o acompanhamento do resultado.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.