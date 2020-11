Tarcísio Silva é o vereador recordista em mandatos consecutivos no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 52

O vereador Tarcísio Silva (PSB) tem muito o que comemorar. No último dia 15 de novembro, o parlamentar foi reeleito para o cargo após conquistar o apoio de 898 eleitores nas urnas, o que o credenciou a assumir seu nono ciclo de trabalho na Câmara Municipal. Ele é o vereador do estado do Espírito Santo recordista em mandatos consecutivos.

Tarcísio Silva acompanhou a votação em sua residência, localizada no bairro Interlagos – que aliás, é o seu reduto eleitoral –, ao lado da família. Aos 54 anos, e com uma sólida carreira de advogado, ele confessa: “eu gosto de ser vereador”.

Para o novo mandato, Tarcísio utilizará sua experiência, conhecimento e, principalmente, o diálogo com a população para continuar buscando as melhorias tão desejadas pelas comunidades, honrando, assim, os votos conquistados em praticamente todos os bairros e distritos do município.

“Sempre fui um vereador presente e continuarei sendo transparente em todos os meus atos enquanto parlamentar. A minha postura também sempre será a de estar ao lado da população, cobrando serviços públicos de qualidade, mas também contribuindo com as conquistas, quando entender que os projetos do Executivo estarão conectados com as demandas das comunidades”, pontuou.

O vereador também parabenizou os novos parlamentares eleitos por Linhares, e ressaltou a importância da humildade e da união. “Gostaria de parabenizar todos os vereadores eleitos. Espero que o nível e a qualidade do debate se ampliem e que no foco central de cada um dos vereadores esteja a preocupação com os interesses da nossa cidade de Linhares. Saibam que a humildade deve ser o norteador deste novo desafio na vida de cada um, e que a união é essencial para que o coletivo seja sempre prioridade”, ponderou Tarcísio.

Propostas

Motivado e experiente, Tarcísio quer continuar estabelecendo um amplo diálogo com os mais diversos segmentos da sociedade, representando as pessoas que não têm voz e poder no campo da política.

“Prometo que terei um mandato cada vez mais participativo, e que possamos estabelecer a interlocução com os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Um mandato que possa ser sempre aberto para ouvir sugestões, críticas, e que estimule você, cidadão de Linhares, a participar mais ativamente da construção desta nova cidade. Saiba que o meu mandato estará à disposição para que possamos dar mais voz e empoderamento às pessoas”, declarou.

Gratidão

Tarcísio também agradeceu aos votos recebidos pela população da cidade, aos companheiros que compuseram a chapa do partido que o reelegeu.

“Agradeço a população de Linhares que confiou na renovação do meu mandato. Um mandato que me permite sair às ruas de cabeça erguida, de olhar no olho da população linharense e discutir os temas que pautei sempre com seriedade, compromisso e responsabilidade naquela Casa. Agradeço também a todos que compuseram a chapa de vereadores do PSB, os que não foram eleitos, mas tiveram uma excelente votação, e também aqueles que pela primeira vez se lançaram a uma disputa eleitoral. Eu tenho absoluta convicção de que não seria eleito se não fosse, também, a participação desses companheiros de chapa”.

O vereador destacou ainda a vitória do prefeito reeleito para o quinto mandato à frente da Prefeitura de Linhares, Guerino Zanon. “Guerino teve uma bela vitória que reafirma o reconhecimento da população pelo seu trabalho, avanços e conquistas da Linhares que hoje experimentamos. Agora é arregaçar as mangas, voltar com o trabalho cada vez mais intenso para que a gente possa, juntos, construir a Linhares do futuro”, finalizou o parlamentar.

