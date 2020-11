Sobe para dois o número de mortes em grave acidente em Venda Nova; outras três pessoas ficaram gravemente feridas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 344

Subiu para dois o número de mortes no grave acidente que aconteceu no km 106 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A batida aconteceu na madrugada deste sábado (28). O motorista perdeu a direção do veículo e bateu contra uma árvore, às margens da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, eram cinco os ocupantes no Fiat 147 branco, placas GLZ-3857, de Venda Nova do Imigrante. Três deles ficaram encarcerados, com múltiplos ferimentos e precisaram ser retirados com a ajuda de equipamentos.

O motorista, Gilcimar Bento Rodrigues, morreu no local do acidente. A segunda morte foi de um dos homens que também estava preso nas ferragens. Ele chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu. O rapaz ainda não foi identificado. A terceira vítima que estava encarcerada foi retirada do veículo pelos Bombeiros e socorrida com vida pelo Samu.

As outras duas pessoas foram jogadas para fora do veículo pelo impacto da batida. Elas foram socorridas por moradores da região e levadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova. Não há informações sobre o estado de saúde das três vítimas feridas.

