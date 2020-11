Sistema de videomonitoramento entra em operação em Guaçuí

Por Redação - Redação 110

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí inaugurou na tarde desta terça-feira (3), o sistema de videomonitoramento do município. O serviço, localizado na sede da Companhia da Polícia Militar, é composto de 21 câmeras instaladas em pontos estratégicos da zona urbana, conforme mapeamento definido pela PM, e que cobre trechos da ES482, centro da cidade e principais bairros.

Continua depois da publicidade

A solenidade de inauguração aconteceu na sede da Companhia da PM, com a presença de autoridades civis e militares, além de servidores, incluindo aqueles que vão trabalhar com o sistema, junto com policiais militares da reserva, num sistema de escala, e representantes da empresa responsável pela instalação do videomonitoramento.

A Prefeitura de Guaçuí investiu recursos próprios do município nessa realização, num total de R$ 167.921,00. A manutenção do sistema também ficará por conta da municipalidade que também manterá quatro servidores treinados para esse serviço, que terão a companhia de quatro policiais militares da reserva.

A prefeita Vera Costa agradeceu a parceria da Polícia Militar e destacou que essa é uma prioridade de sua administração que era muito solicitada pela comunidade, principalmente, pelos empresários da cidade. “Essa sempre foi uma prioridade de nossa administração que concretizamos, para oferecermos mais segurança para os guaçuienses, numa parceria com o Governo do Estado, em mais um ponto de nosso plano de governo que realizamos”, afirmou.

Continua depois da publicidade

“Estamos terminando nosso mandato com o sentimento de dever cumprindo, porque conseguimos concretizar tudo que estava em nosso programa de governo e muito mais e esse videomonitoramento vai trazer mais segurança para a população e ajudar no trabalho da Polícia Militar e Civil”, completou.

O vereador Marcos do Goes estava presente e foi um dos protagonistas para que o sistema fosse instalado em Guaçuí. “Esse é um momento histórico e essa realização vai ajudar muito o trabalho da polícia, além de ser um grande passo para a melhoria da segurança pública na cidade”, disse. “Mesmo não sendo sua obrigação, o município está fazendo sua parte e esperamos que a próxima administração mantenha o serviço funcionando”, completou.

Também estavam presentes os secretários municipais Marcello Lougom Rodolfo (Obras), Caio César de Souza Barbosa (Planejamento), Tina Costa (Finanças), Maria Alice Moulin (Meio Ambiente), Werton dos Santos Cardoso (Saúde) e Valmênia Pacheco (Contraladoria). Além do subcomandante do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), major Zucolotto, o comandante da Companhia da PM de Guaçuí, Capitão Jackson e o cabo Boeno que foi um dos responsáveis pela mapeamento para a instalação das câmeras, assim como o representante da empresa responsável, Luis Francisco Coutinho Coelho (Kiko).

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.