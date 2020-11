Santa Casa de Guaçuí ganha na Justiça direito de remoção de vídeo publicado por candidato a vereador

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 369

A Santa Casa de Guaçuí ganhou na Justiça o direito de ter excluído um vídeo postado pelo candidato a reeleição de vereador Ângelo Moreira, em suas redes sociais, no último sábado (7), no qual tece críticas ao tratamento dado pelo hospital a uma paciente.

A Santa Casa ajuizou uma Ação Indenizatória com obrigação de fazer e pleiteou à Justiça uma liminar para determinar a exclusão do vídeo, que, de acordo com instituição, a paciente citada recebeu todo suporte médico necessário e as falas do candidato no vídeo “atingiram diretamente a honra da Santa Casa, bem como de todos que ali prestam seus serviços”.

O juiz concedeu a liminar e determinou a remoção/exclusão do vídeo em 24horas das redes sociais sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00 em caso de descumprimento, bem como determinou que ele se abstenha de fazer novas postagens relativas à Santa Casa de Guaçuí.

O magistrado ressaltou, ainda, que o direito de informar e expressar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrente caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional, como é o caso.

A reportagem ligou para o celular do candidato para ele comentar o ocorrido, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para a manifestação dele.

