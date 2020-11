Rematrículas de alunos da rede municipal de Cachoeiro começam hoje

Por Redação - Redação 42

As escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim iniciam, na segunda-feira (23), o processo de rematrículas dos seus alunos. Pais ou responsáveis têm até a próxima quinta-feira (26) para solicitarem a vaga para o estudante, na mesma unidade de ensino em que ele cursa o ano letivo de 2020.

A solicitação, que deve ser feita por meio do Portal do Aluno (prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/educaci/portalaluno), é o primeiro passo para efetivação da rematrícula.

O segundo, em fevereiro de 2021, é a confirmação mediante apresentação de documentos na unidade de ensino. São exigidos: Cartão de Vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; CPF do responsável e do estudante e laudo médico atualizado (para alunos com deficiência).

Quando a rematrícula não for efetuada, os pais ou o responsável legal deverão, obrigatoriamente, declarar o não interesse de que o estudante permaneça na unidade de ensino, preenchendo formulário próprio, no local.

“Estamos organizados para iniciar todo processo de rematrícula e matrículas novas, seguindo os procedimentos preventivos relativos à Covid-19. Caso alguma família não tenha acesso à internet, pode entrar em contato com o gestor escolar ou ir até a escola, que os servidores auxiliarão no acesso ao sistema da rematrícula. Daremos todo o suporte”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Matrículas novas

As solicitações de matrículas novas na rede municipal, para estudantes que estão em escolas privadas ou estaduais, serão realizadas no período de 04 a 08 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas também pelo Portal do Aluno.

Assim como nas rematrículas, toda a entrega de documentos, para efetivação de matrículas, será realizada em janeiro e fevereiro de 2021, nas respectivas escolas.

