"Queremos atrair novos empreendimentos", diz candidato do PSB à Prefeitura de Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 35

Advertisement

Advertisement

Com o compromisso de fortalecer a democracia e ajudar o cidadão a escolher quem vai administrar a cidade nos próximos quatro anos, o AQUINOTICIAS.COM promove uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira (5), a conversa foi com o candidato a reeleição, Victor Coelho (PSB). Os temas abordados foram: desenvolvimento econômico, educação, segurança pública, cultura, esporte e lazer, mobilidade urbana e trânsito, saúde e meio ambiente.

Continua depois da publicidade

Confira alguns pontos da sabatina:

Apresentação do candidato

Advertisement

Continua depois da publicidade

Sou nascido em Cachoeiro de Itapemirim, tenho 44 anos, casado com a enfermeira Keila, sou pai de dois filhos, filho de José Afonso Coelho e Vilma Coelho. Meu pai foi um grande empresário aqui em Cachoeiro no setor de rochas ornamentais. Também sou empresário e administrei as empresas da família. Meu pai foi uma pessoa muito ativa na nossa cidade, em termos de voluntário. Sou irmão de Jader, Laura e Glauber. Glauber que foi, por três vezes, vereador em Cachoeiro e exerceu várias pastas administrativas por várias gestões, foram cinco secretarias municipais e era deputado estadual, vinha para a reeleição quando aconteceu um acidente automobilístico e ele veio a falecer. Sentimos muito a falta dele. Ele deixou um legado e me inspirou. Sempre fiz parte do conselho político administrativo nas campanhas do Glauber, sempre acompanhava os trabalhos políticos, e sempre estive muito inserido nesse mundo político. Após a morte do Glauber, demos uma pausa na política e formamos um instituto que leva o nome dele, trabalhamos as questões sociais, que era sonho dele implementar na cidade. Por meio do instituto, meu nome foi tomando uma proporção e o interesse de vir pra vida pública. Em 2015, conseguimos dialogar com a população e retomar a veia política, mesmo sendo um administrador de empresas, formado em ciência da computação e pós-graduado em marketing, deixei um pouco de lado minha vida privada para me dedicar à vida pública. Fui eleito prefeito em Cachoeiro em 2016 e, ao longo desses quatro anos eu adquiri uma experiência muito interessante, totalmente diferente da administração privada. Isso me deu experiência à frente de uma cidade do porte de Cachoeiro e estamos prontos para dar sequência a esse trabalho administrativo nos próximos quatro anos.

Mobilidade urbana e trânsito

Todos sabem que nossa cidade não foi planejada, com relevo acidentado, de ruas estreitas, que não tem calçadas adequadas e que tem a segunda maior frota de veículos no Estado, quase um veículo para duas pessoas, onde o transporte coletivo ainda não é adequado é onde nosso Plano Diretor Municipal, que deveria ter sido revisado em 2016, e não foi, retroagiu a 2006. São algumas das intempéries que enfrentamos e que, ao longo da nossa gestão, buscamos desenvolver um trabalho de melhoria do trânsito. Tínhamos um plano de trabalho engavetado desde de 2014, que foi feito pelo Governo do Estado e nunca foi utilizado. Colocamos para votação pela Câmara em janeiro de 2020, o plano foi aprovado. Esse plano contém 205 ações de curto, médio e longo prazo, para implementarmos. Uma das que já implementamos é o estacionamento rotativo, que é uma ferramenta de mobilidade. Estamos olhando para o sistema do transporte coletivo. Vamos fazer um estudo e uma consultoria para verificar questões do transporte coletivo, uma delas é a tarifa pública, que permanece congelada no R$ 3,20. Fizemos licitação para melhorar os abrigos da cidade. A integração não vem funcionando a contento, é um problema que queremos melhorar. Vamos lançar o aplicativo chamado ponto Cachoeiro, onde as pessoas terão os horários em suas mãos. Precisamos criar um anel rodoviário em nossa cidade, estamos em negociação para a duplicação da Rodovia do Frade, com obras a partir do ano que vem. Tem o projeto da Rodovia do Caramba, além da ponte que vai ligar o Valão ao Rubem Braga.

Saúde

Costumo dizer que a área da saúde é o calcanhar de Aquiles de todo gestor. Nunca iremos resolver 100% dos problemas da saúde. Temos de ter um olhar diferenciado, pois saúde é, literalmente, cuidar de pessoas. Nesses quatro anos investimos mais de R$ 2 milhões na reforma de todas as nossas unidades de saúde. Equipamos nossas unidades, fizemos a reforma da Paulo Pereira Gomes e hoje ele é porta de entrada dos pacientes da pandemia. Ali funciona 60% do fluxo do Marbrasa. Ampliamos o horário do pronto atendimento infantil e hoje é 24 horas. Fizemos agendamento online, o ônibus da saúde, para levar atendimento a locais de difícil acesso, o serviço de moto fumacê, a contratação de dez mil atendimentos de especialidades. Vamos ampliar as unidades do Zumbi e Vila Rica. Vamos ampliar oferta de consultas e especialidades, instalar o prontuário eletrônico em todas as unidades. Este ano, vamos entregar o Samu em Cachoeiro.

Desenvolvimento econômico

É uma das demandas que teremos no período difícil do pós-pandemia. Trabalhamos muito nos primeiros quatro anos de gestão para organizar a cidade, para ser atrativa de novos negócios. Colocamos a cidade como nota A na secretaria de Tesouro Nacional, é uma classificação importante. Entramos no ranking das cem cidades como lugar de boa atração de negócios. Abrimos a sala do empreendedor e investimos R$ 10 milhões em microcrédito. Criamos um grupo de desburocratização para facilitar a abertura de empresas. Medimos isso em indicadores. No Caged, saímos de um quadro negativo em 2016 e entramos em um positivo em 2019. Veio a pandemia, e agora estamos na retomada econômica. Sabemos que emprego é a melhor ferramenta social que temos, não podemos ficar seguros apenas no auxílio emergencial. Queremos atrair novos empreendimentos, como fizemos com a Suzano e também dar oportunidade para as pessoas que não têm oportunidade para criar o próprio negócio.

Meio Ambiente

Nossa gestão sempre teve um olhar de sustentabilidade, sem perder o foco no desenvolvimento econômico. Quanto mais agilidade dermos na abertura de novas empresas, é importante. Fizemos um trabalho muito eficiente no licenciamento, dando essa agilidade. No meio ambiente, temos de lembrar da limpeza urbana. No nosso novo contrato está contemplada a limpeza de córregos. Outra importante ação foi o projeto nascente vivas, com preservação das nascentes. Outra parte é a de reflorestamento. Temos um plano municipal de arborização. Pretendemos plantar mil árvores na nossa gestão. Está em andamento o plano municipal de resíduos sólidos e o plano de manejo do monumento natural do Itabira. Vamos criar um programa de bem-estar animal.

Segurança pública

Fizemos muitos investimentos. Em fevereiro de 2017, no movimento grevista, nossa Guarda Municipal estava desarmada e, solicitamos à Justiça que nossa guarda estivesse armada. Com essa ação, protegemos nossa cidade naquele momento e vimos a importância da Guarda Municipal. Hoje nossa guarda está armada e melhor equipada. Vamos aumentar de 40 para 90 câmeras de vídeo-monitoramento, com reconhecimento facial e de placas de veículos. Estamos fazendo uma parceria público-privada e a empresa vencedora trocará as lâmpadas por lâmpadas de Led. Vamos construir uma nova sede da Guarda Municipal. Oferecer tecnologia para programa de proteção da mulher vítima de violência, oferecendo o botão do pânico.

Cultura, esporte e lazer

Na cultura, investimos R$ 475 mil na reforma de nossos centros culturais. Reformulamos duas leis importantes: a Rubem Braga e a Mestre João Inácio. Temos o projeto novos talentos, onde passaram 1,7 mil alunos. Para o futuro, queremos devolver o Palácio Bernardino Monteiro restaurado e ali será um centro cultural. Precisamos continuar com a restauração do teatro municipal. Na área esportiva, aumentamos em quase 1.500% a quantidade de pessoas nos nossos núcleos de qualidade de vida, tivemos vários eventos importantes. No lazer, implantamos as academias populares e o projeto lazer para todos. Queremos ampliar isso para outros bairros e distritos.

Educação

Fizemos muitos investimentos na área. Obrigatório no orçamento é 25%, investimos mais do que isso. Investimos na infraestrutura, com reformas em várias escolas, para criar uma ambiência melhor. Nosso indicador da qualidade do ensino, o Ideb, mostra que crescemos. Colocamos ar-condicionado em praticamente todas as escolas, dando conforto para nossas crianças, investimos quase R$ 700 mil em robótica, investimos mais de R$ 1 milhão em mesas digitais e fizemos o projeto de tempo integral. Implantamos três escolas de tempo integral.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.