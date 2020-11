Quase 2 mil casos e 21 mortes por Covid-19 são registrados no ES em 24 horas

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 101

O Espírito Santo confirmou 1.946 casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 184.801 o total de infectados. Também foram confirmadas mais 21 mortes pela doença, elevando para 4.207 o total de óbitos. Outras 170.664 pessoas ficaram curadas e 162.688 casos seguem sob suspeita.

De acordo com a atualização do Painel Covid-19 ES, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as cinco cidades com mais casos são: Vila Velha (27.185), Vitória (23.844), Serra (23.607), Cariacica (16.631) e Linhares (8.919).

