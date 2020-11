Produção sustentável de pimenta-do-reino em debate on-line

Por Redação - Redação 4

Representantes da pesquisa e da cadeia produtiva da pimenta-do-reino no Brasil estarão reunidos na próxima quarta-feira (25) para debater sobre os desafios e as oportunidades desse produto no mercado. A live “Produção sustentável de pimenta-do-reino” será no canal da Embrapa no Youtube ( www.youtube.br/embrapa ), a partir das 17h…leia mais em Safra ES.

