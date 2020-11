Prefeitura de Guaçuí entrega nova Unidade de Saúde Básica

Por Redação - Redação 22

A Prefeitura de Guaçuí realizou, na tarde desta quinta-feira (12), a entrega da mais nova Unidade de Saúde Básica, da rede municipal do setor. Não se trata da inauguração oficial, já que isso irá acontecer com a presença do governador Renato Casagrande, em breve, mas a atual administração resolveu colocar a unidade em funcionamento, já que a obra foi entregue pela empresa responsável e não justificava que ficasse fechada.

A nova Unidade Básica fica localizada no final da Rua do Norte, já na saída para o distrito de São Tiago, e vai reunir as unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) Dr. Abelha I e II que estavam funcionando anexos à Escola Municipal Isaura Marques da Silva, enquanto a obra não ficava pronta. Essas ESF atendem os moradores dos bairros Ama Norte, São Miguel, Tancredo Neves, Gumercindo da Silva Glória, Antônio Martins e Loteamento Meirelles.

Quando assumiu seu primeiro mandato, em 2013, a prefeita Vera Costa encontrou essa obra paralisada e não finalizada. “Encontramos a obra parada e não finalizada, totalmente depredada, vandalizada (como mostram fotos feitas na época), e por isso, foi preciso fazer uma sindicância, sendo encontrados muitos entraves e problemas, já que se tratava de um convênio com o Governo do Estado, e o município precisava prestar contas, mas conseguimos acertar a situação com o governo que investiu outros recursos, com a contrapartida do município, para terminarmos essa unidade”, explicou a prefeita. “E hoje, estamos entregando mais uma obra à população de Guaçuí”, completou.



Segundo o secretário municipal de Obras, Marcello Lougom Rodolfo, finalizar a unidade de saúde foi mais difícil do que fazer uma nova. “Essa, com certeza, foi a obra mais difícil realizada por esta administração”, disse. “Mas a empresa responsável fez um bom trabalho e entregou no prazo, com muito empenho do pessoal da Secretaria de Obras e da Secretaria de Saúde”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso, ressaltou a importância da obra para a população e servidores da Saúde que passam a ter um local com melhores condições de trabalho, ressaltando a importância das unidades de ESF para as comunidades. “Muita gente trabalhou e se empenhou para essa unidade de saúde ser finalizada”, afirmou.

Já o deputado estadual Luciano Machado parabenizou a prefeita Vera Costa e toda equipe, destacando a infraestrutura do local que vai proporcionar um ainda melhor atendimento. Enquanto o vereador Marcos do Goes também disse que a administração estava de parabéns, lembrando que a obra foi encontrada vandalizada, o que dificultou ainda mais sua retomada.

Também estavam presentes os secretários municipal Leonardo Ridolfi (Cultura, Turismo e Esportes), Maria Alice Moulin (Meio Ambiente), Carlinda Loyola (Agricultura), Liomar Luciano de Oliveira (Educação), Tina Costa (Finanças) e Caio César de Souza Barbosa (Planejamento).

