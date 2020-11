Prefeito de Atílio Vivácqua sofre tentativa de homicídio na localidade de Linda Aurora

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 290

A noite deste sábado (7) foi marcada pela tentativa de homicídio ao prefeito de Atílio Vivácqua, Josemar Basto (PDT). O candidato a reeleição estava indo para a casa de seu irmão, em Córrego da Fama, quando os disparos atingiram seu automóvel.

De acordo com informações, a tentativa de homicídio teria acontecido por volta das 20h enquanto Josemar passava pela localidade de Linda Aurora. Um dos tiros acertou o banco de carona do carro, mas o candidato estava sozinho no veículo, os outros pegaram na lataria. O autor dos disparos estaria em uma motocicleta.

Josemar encontraria com seu irmão, José Luiz machado Fernandes, onde cumpririam uma agenda de campanha, que devido ao atentado foi adiada. Ainda não se sabe a motivação do crime, nem a autoria do atentado.

