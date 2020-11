"Precisamos resolver os gargalos do trânsito", diz candidato do PSDB à Prefeitura de Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 30

Advertisement

Advertisement

Com o compromisso de fortalecer a democracia e ajudar o cidadão a escolher quem vai administrar a cidade nos próximos quatro anos, o AQUINOTICIAS.COM promove uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira(6), às 9h, a conversa foi com Dr. Izaias Junior (PSDB). Os temas abordados foram: desenvolvimento econômico, educação, segurança pública, cultura, esporte e lazer, mobilidade urbana e trânsito, saúde e meio ambiente.

Veja alguns pontos da sabatina:

Apresentação do candidato

Continua depois da publicidade

Sou advogado há 20 anos, professor de Direito na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim há 15 anos, sou pós-graduado em Direito e Processo Civil e Penal, em gestão educacional, instrutor teórico de trânsito, pós-graduando em Ciências Criminais e Segurança Pública e aluno do curso intensivo de doutorado da Universidade de Buenos Aires. Dali já saíram 15 presidentes da Argentina e cinco prêmios Nobel. Sou bem tranquilo, sereno, mas firme em minhas convicções. Se é algo positivo, persigo até conquistar. Tenho muita fé, acredito muito em Deus, sei que é ele que fortalece essa fé.

Saúde

Vivemos a continuidade da pandemia e há possibilidade de segunda onda, infelizmente temos visto a redução de leitos no Estado que prejudica a real análise da disponibilidade de leitos. A saúde está em crise há muito tempo. Não é diferente a saúde do município. Temos de entender que o município tem suas responsabilidades, assim como Estado e União. Na zona rural do município, vemos o esquecimento pelo poder público. E isso já vem de outros mandatos. Um exemplo é o caso de Pacotuba. Tem um posto, um automóvel e um motorista. Mas o automóvel não é adequado para transportar enfermos para os hospitais do município ou outros locais. Vamos formar as subprefeituras regionais, onde teremos alguns serviços. Na saúde, vamos disponibilizar uma ambulância com motorista e um técnico em enfermagem ou enfermeiro disponíveis 24 horas. A operação saúde, uma proposta nossa, é adquirir exames, consultas e cirurgias nos hospitais locais para serem feitas à noite e madrugada.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mobilidade Urbana e Trânsito

Precisamos resolver os gargalos do trânsito em Cachoeiro. Gestor que entra pra governar a cidade quatro anos começa errado. O gestor tem de planejar a cidade para os próximos 10, 20, 30 anos. O trânsito em Cachoeiro, hoje, é crítico, porque ele nunca foi pensado. É só olhar para as ruas construídas nas décadas de 1950, 1960. Temos alguns pontos críticos. Final da Beira Rio: eu fui o primeiro a propor a construção de um elevado que sai do final da Beira Rio entrando no início do Valão. Só ele não resolve. Na Companhia da Massa tem uma entrada para o Vila Rica. Lá vamos construir uma rotatória para que, quem está indo para o Centro, continue no fluxo normal. Quem vai para o Vila Rica, entra à esquerda.

Cultura, esporte e lazer

Eu entendo que o Palácio Bernardino Monteiro serve muito mais à cultura de Cachoeiro do que ao gabinete do prefeito. Sou uma pessoa simples, não preciso de luxo. Vamos transferir o gabinete do prefeito para outra propriedade do município. Entregando o palácio à cultura, teremos uma reunião das pessoas ligadas à cultura, além de gerar movimento no Centro e fomentar o comércio. Entregando o prédio, a cultura poderá se reunir e aproveitar a praça no entorno. Teatro Rubem Braga. Foi subutilizado por muito tempo. A enchente estragou tudo, está lá o teatro destruído. Vamos buscar junto à parceria público privada a reforma do teatro e utilizar o espaço público. Com relação ao esporte e lazer, vamos construir mini parques em Cachoeiro.

Desenvolvimento econômico

Vamos criar as pequenas unidades produtivas, urbanas e rurais, individuais e coletivas. Vamos estabelecer e fomentar os empreendedores por meio de cursos, treinamento e capacitação. Já a pequena unidade coletiva se assemelha às cooperativas e associações. Isso funcionou na Europa, no pós-guerra, foi o meio utilizado para gerar trabalho e renda. Vimos que o emprego está reduzindo, mas o trabalho e renda, não. A própria legislação trabalhista está sendo alterada nesse sentido. Vamos transformar as pessoas em empreendedores.

Educação

Vamos trabalhar pela educação de ponta, de qualidade. A disciplina, na escola, não mudou. Vamos implementar a primeira escola cívico-militar, para isso temos o capitão Tadeu, nosso vice. É o único que detém o conhecimento técnico e teórico para a implementação. A grade curricular é a mesma das outras, mas há um convênio com a Polícia Militar colaborando com a disciplina. Esse modelo vai mostrar que é possível mudar o ensino da escola pública municipal. Vamos colocar a escola em tempo integral, com alimentação de qualidade. Queremos trazer a escola da inteligência emocional, precisamos cuidar da mente das crianças, da emoção das crianças. Ela, estabilizada emocionalmente, dirá não ao crime, não às drogas.

Segurança Pública

Vamos estabelecer o programa Olho Vivo. Uma pessoa tem seu estabelecimento. Se o poder público pedir para instalar uma câmera, usando a internet do local, para que o local seja monitorado, certamente o empreendedor aceitaria. São Paulo tem esse sistema e vamos instalar em Cachoeiro, com monitoramento em tempo integral. Tudo será acompanhado na central de monitoramento. Vamos aumentar também o quantitativo da guarda municipal. Entendemos que Cachoeiro precisa de mais guardas municipais. Precisamos ter concursos continuados para o aumento do efetivo para 200 guardas. Vamos criar o cerco tático inteligente, com guaritas em todas as saídas de Cachoeiro de Itapemirim.

Meio ambiente

Temos dificuldade em renovação e concessão de licenças ambientais. Vamos estabelecer procedimentos que simplifiquem esse tipo de serviço. Vamos instituir o programa Cachoeiro digital, digitalizando todos os procedimentos. Temos vários lotes na região central que estão em áreas já construídas mas não conseguem a licença para construir. O STJ já tem reconhecido de que lotes em áreas urbanas podem ser usados. Precisamos usar essa jurisprudência para que sejam construídos, de forma sustentável, na beira do rio.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.