Prazo para solicitar rematrícula nas escolas municipais de Cachoeiro termina nesta quinta (26)

Termina nesta quinta-feira (26) o prazo para solicitação de rematrículas nas escolas municipais de Cachoeiro. Até o momento, cerca de 10.527 rematrículas já foram solicitadas. Para assegurar a vaga na mesma unidade de ensino em que o aluno cursa o ano letivo de 2020, pais ou responsáveis devem, primeiramente, fazer a solicitação por meio do Portal do Aluno (prefeitura.cachoeiro.es.gov. br/educaci/portalaluno). Depois disso, em fevereiro do próximo ano, eles devem comparecer na unidade escolar, apresentando os documentos exigidos, para confirmação da rematrícula.

A documentação necessária é Cartão de Vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; CPF do responsável e do estudante e laudo médico atualizado (para alunos com deficiência).

Caso a rematrícula não seja efetuada, os pais ou o responsável legal precisarão, obrigatoriamente, declarar o não interesse de que o estudante permaneça na unidade de ensino, preenchendo formulário próprio, no local.

“Lembramos que, caso a família não tenha acesso à internet, pode contactar o gestor escolar ou ir à unidade de ensino, para ser orientado no processo de rematrícula”, ressalta a secretária de Educação, Cristina Lens.

Matrículas novas

Já para os estudantes que estão em escolas privadas ou estaduais e desejam migrar para a rede municipal, as solicitações de matrículas deverão ser feitas de 04 a 08 de dezembro, também pelo Portal do Aluno.

Assim como nas rematrículas, a documentação para efetivação de matrículas, também será realizada em janeiro e fevereiro de 2021, nas respectivas escolas.

Portal do Aluno

Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (Dataci), o Portal do Aluno é utilizado desde 2019 para a solicitação de rematrículas e de matrículas novas. Neste ano, a ferramenta, que tornou o processo mais prático para os pais de alunos e para a rede municipal de ensino, ganha ainda mais importância por contribuir para evitar possíveis aglomerações nas escolas, reduzindo riscos de transmissão do novo coronavírus.

