Prazo para rematrículas nas escolas municipais de Cachoeiro é prorrogado

A Secretaria Municipal de Educação (Seme), de Cachoeiro de Itapemirim, prorrogou o prazo para solicitação de rematrículas nas escolas municipais. Ela terminaria nesta quinta (26), mas, agora, pode ser feita ao longo de dezembro.

Pais ou responsáveis que desejam garantir a vaga na mesma unidade de ensino que os alunos cursam em 2020, precisam solicitar, primeiro, através do Portal do Aluno (prefeitura.cachoeiro.es.gov. br/educaci/portalaluno). Depois, em fevereiro do próximo ano, deverão comparecer à unidade escolar com os documentos exigidos para confirmação da rematrícula. A documentação necessária exige Cartão de Vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; CPF do responsável e do estudante e laudo médico atualizado (para alunos com deficiência).

Se a rematrícula não for efetuada, os pais ou os responsáveis legais precisarão, obrigatoriamente, declarar o não interesse de que o estudante permaneça na unidade de ensino, preenchendo formulário próprio, no local.

Famílias que não tem acesso à internet, devem entrar em contato com o gestor escolar ou ir à unidade de ensino, onde serão orientadas no processo.

“Decidimos estender o prazo de rematrícula para garantir o máximo de tempo possível para que as famílias realizem as solicitações. Por isso, aquelas pessoas que ainda não fizeram o pedido, orientamos que aproveitem a prorrogação”, salienta a secretária de Educação, Cristina Lens.

De acordo com a Seme, até o momento 15.169 rematrículas foram solicitadas.

Matrículas novas

Já para os estudantes que estão em escolas privadas ou estaduais e desejam migrar para a rede municipal, o prazo para o pedido de matrícula continua o mesmo: 04 a 08 de dezembro. A solicitação também deverá ser feita pelo Portal do Aluno.

Assim como nas rematrículas, a apresentação da documentação para efetivação de matrículas também será realizada, em janeiro e fevereiro de 2021, nas respectivas escolas.

Portal do Aluno

Desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (Dataci), o Portal do Aluno é utilizado, desde 2019, para a solicitação de rematrículas e de matrículas novas. Neste ano, a ferramenta, que tornou o processo mais prático para os pais de alunos e para a rede municipal de ensino, ganha ainda mais importância por evitar possíveis aglomerações nas escolas, diminuindo riscos de transmissão do novo coronavírus.

