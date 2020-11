Praia Central, em Anchieta, tem novo visual após revitalização

Por Redação - Redação 10

Os trabalhos de revitalização já foram concluídos na da orla da Praia Central, em Anchieta, no litoral sul do Estado. A cidade ganhou um novo cartão postal e os moradores novos equipamentos de lazer na extensão de toda orla.

As obras contemplaram um trecho de 1.190 metros com reconstrução do calçadão e outro percurso de 300 metros, onde foram implantadas melhorias na iluminação, instalação de bancos, estação de academia, chuveiros, estacionamento, ponto de ônibus, pergolado e jardinagem.

As obras, que foram divididas em duas etapas, aconteceram concomitantemente e foram executadas pela empresa EFG Construtora. O investimento total foi de cerca de R$ 1 milhão com recursos próprios do município.

A reconstrução do calçadão iniciou em frente ao bar do Dodo e seguiu até o bairro Vila Samarco. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, nesse trecho houve a reconstrução total do calçadão, além de serviços elétricos para uma nova iluminação da orla, instalação de bancos e paisagismo ao longo do percurso.

Já no trecho de 300 metros, entre a ponte Cônego Barros e a altura da agência do Banestes, foram instalados um deck de madeira e um pergolado, além da construção dos canteiros, estacionamento, instalação de estação de academia, um novo ponteo de ônibus, chuveiros e arquibancada.

