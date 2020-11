Polícia Militar faz buscas por suspeitos de roubo de celulares em Guaçuí

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 122

Dois adolescentes foram roubados no início da madrugada deste domingo (1º), na rua Rio Grande do Norte, em Guaçuí. Eles foram surpreendidos por dois homens encapuzados, um deles armado com um revólver, que exigiram que os jovens entregassem os aparelhos de celular. Em seguida, os dois acusados seguiram em direção ao bairro Roberto Mendes.

Os militares realizaram buscas pelo local apontado pelos menores, porém não localizaram os autores. Os menores foram orientados a prosseguirem com os responsáveis à delegacia de Guaçuí.

Registro de ocorrência é importante

Ao registrar o boletim de ocorrência na delegacia ou pelo site: https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, a vítima cadastra o IMEI do celular roubado e ou furtado no sistema, passando a constar no banco de dados dos órgãos de segurança, o que possibilita a identificação pela polícia civil ou Polícia Militar em consultas futuras de aparelhos apreendidos ou em abordagens a suspeitos.

A vítima ainda tem o Cadastro Inteligente (www.cadastrointeligente.es.gov.br), permite que o cidadão registre o aparelho celular em um banco de dados integrado ao sistema da polícia, que poderá, assim, informar ao dono a recuperação do objeto e o local onde ele pode ser resgatado.

Todos podem colaborar com o combate ao comércio ilegal:

– Ao registrar um boletim de ocorrência de roubo ou furto de celular, informe o IMEI do aparelho.

– Desconfie de preços muito baixos ao comprar aparelhos de terceiros.

– Antes de adquirir um celular de terceiros, verifique a procedência.

Você pode consultar se o aparelho que está comprando possui restrições no site da Anatel: https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br/

