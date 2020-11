Polícia Civil identifica casal responsável por vários furtos no comércio de Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 300

A Polícia Civil, por meio da equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), de Cachoeiro de Itapemirim, sob o comando do delegado Rafael Amaral, conseguiu identificar um casal que vem realizando diversos furtos na região central e outro bairros do município.

Imagens de vídeo monitoramento e informações por meio do Disque-Denúncia 181 ajudaram os investigadores a chegarem aos autores dos crimes. Um deles aconteceu no dia 30 de setembro, em uma loja de celulares no Centro da cidade. Enquanto o homem desvia a atenção da atendente, sua parceira vai até a vitrine e furta uma caixa de som JBL. Após o furto, eles saem da loja tranquilamente e vendem a caixa de som para um desconhecido em um ponto de ônibus, por R$ 100,00.

Segundo o delegado, para furtar a caixa de som, a mulher identificada como J.S.C, de 39 anos, que trajava um vestido, usou por baixo um short de lycra para esconder o objeto.

Outro crime atribuído ao casal foi o furto de três botijas de gás em uma empresa no dia 13 de outubro. Imagens de videomonitoramento mostram o casal empurrando um carrinho de mão com as botijas.

Após a identificação dos suspeitos, F.O.S, de 30 anos, e J.S.C, eles foram conduzidos para a delegacia e confessaram a autoria dos dois furtos alegando serem viciados em drogas. Eles foram ouvidos e liberados por não estarem mais em estado flagrancial.

Ainda segundo o delegado Rafael Amaral, sua equipe agora trabalha para localizar os receptadores dos objetos e outras diligencias para identificar outros crimes atribuídos ao casal.

