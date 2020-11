Paulo Lemos tem candidatura deferida pela Justiça Eleitoral para Prefeitura de Ibitirama

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 60

O Juiz Eleitoral Luciano Antonio Fiorot, da 18ª Zona Eleitoral de Iúna, deferiu o registro de candidatura de Paulo Lemos (PSD), que concorre ao cargo de prefeito no município. A decisão publicada no último dia 24 de outubro diz respeito ao pedido de impugnação da candidatura impetrada pelo Democratas (DEM) e pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

“JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação do registro de candidatura do

impugnado e, consequentemente, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de PAULO

LEMOS BARBOSA para concorrer ao cargo de Prefeito de Ibitirama, com opção de nome e

número registrados no sistema CAND”, diz a sentença do juiz eleitoral.

