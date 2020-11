Paulo Lemos lidera disputa eleitoral em Ibitirama com vantagem de quase 30 pontos

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 401

O AQUINOTICIAS.COM divulga mais uma pesquisa Instituto Solução com as intenções de voto para prefeito em Ibitirama. A publicação faz parte da série Eleições 2020.

A pesquisa foi realizada no dia 13 de novembro de 2020 com 378 eleitores. A amostra foi calculada usando um nível de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro de 4.9 pontos percentuais para mais ou para menos. A estatística responsável é Miriam Aparecida Ignácio Almeida, CONRE 7955, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-07243/2020.

Espontânea com votos válidos

Aos eleitores o Instituto Solução fez a seguinte pergunta: “SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE, EM QUEM O(A) SR(A) VOTARIA PARA PREFEITO DE IBITIRAMA?”.

Na espontânea, onde são computados apenas os votos válidos, Paulo Lemos (PSD) desponta com 61,36%. Com a margem de erro, tem entre 56,46% e 66,26%.

Em segundo lugar na pesquisa está Javan (DEM), com 32,74%. Os demais candidatos tiveram menos de 4% de citação.

Veja o gráfico completo

Estimulada com votos válidos

Quando computados apenas os votos válidos, Paulo Lemos segue na liderança, com pequena variação em relação ao cenário espontâneo, despontando com 61,29%. Na margem de erro, tem entre 56,39% e 66,19%.

Javan aparece com 33,14% das intenções de voto, seguido de Juberto Mota (Pode) e Paulinho Jacinto (PV), com 3,23% e 2,35%, respectivamente.

Veja o gráfico

Índice de rejeição

Quando perguntado “em qual candidato a prefeito você não votaria de jeito nenhum?”, o nome mais citado é o de Javan, com 20,37%, seguido de Paulo Lemos, com 14,81%, Paulinho Jacinto, com 6,88%, e Juberto Mota, com 4,23%.

Veja o gráfico

Locais visitados

Os entrevistadores do Instituto Solução visitaram os seguintes bairros e distritos: Sede, Santa Marta, Pedra Roxa, São José do Caparaó e São Francisco.

