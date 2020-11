Parceria da Fundação Roberto Marinho e Google disponibiliza material para aulas remotas

Por Redação - Redação 2

Em parceria com o Google Education, a Fundação Roberto Marinho está disponibilizando, na plataforma Google Classroom, conteúdos para aulas, videoaulas e séries audiovisuais de forma 100% gratuita. A iniciativa tem como objetivo fornecer mais opções aos educadores e escolas para ministrar as aulas remotas. O material pedagógico pode ser acessado por meio do site da Fundação.

São 900 aulas prontas para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A partir desses conteúdos, os professores poderão oferecer o material aos estudantes em qualquer dispositivo, como computadores, tablets e celulares. O professor pode editar, adaptar à realidade da turma ou da escola e usar como quiser o conteúdo que é totalmente gratuito.

As aulas estão segmentadas por matéria, em arquivos editáveis, e de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Além disso, o conteúdo reúne um acervo de séries audiovisuais do Canal Futura, que também pode ser acessado pelo Google Classroom.

“O momento é urgente, por isso nos mobilizamos para oferecer soluções customizadas e de qualidade, de maneira ágil, para os estudantes, educadores, familiares e instituições parceiras de todo o país”, declarou o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Wilson Risolia, em nota à imprensa.

* Com informações site Catraca Livre

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

