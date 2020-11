Para alertar para a prevenção de arritmias, orquestra toca músicas no ritmo do coração em Cachoeiro

Por Redação - Redação 66

No mês que marca o alerta nacional para a prevenção das arritmias cardíacas e morte súbita, a Unimed Sul Capixaba encontrou um jeito diferente para chamar a atenção das pessoas para a importância de prevenir, identificar e tratar problemas do coração. Músicos com violinos e violoncelo tocaram nesta sexta-feira (19), clássicos de acordo com o BPM (batimentos por minuto) das pessoas presentes.

Na ação, realizada na recepção do Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, um aparelho mediu os batimentos cardíacos e os músicos tocaram a música no ritmo do coração. O objetivo foi chamar a atenção para a importância de as pessoas observarem os sinais do coração, como pulsações irregulares, batimentos intensos, rápidos, cansaço demasiado e sem motivo aparente, tonturas e desmaios. Os músicos da orquestra fazem parte do projeto Casa Verde, parceiros da Unimed.

A cooperativa conta agora com a Unimed Coração, que reúne um amplo sistema de atendimento avançado ao paciente cardiológico, disponibilizando, de forma integrada, desde exames, hemodinâmica, internações, implante de stent e cateterismo a cirurgias mais complexas. Com essa estrutura, a cooperativa oferta atendimento cardiológico com padrão dos grandes centros, sem necessidade de deslocamento dos clientes do Sul do Estado.

A estrutura dedicada ao coração conta com uma ala exclusiva no Hospital Unimed, UTI Coronariana, equipamentos de última geração, corpo clínico altamente especializado e uma integração com outras unidades da cooperativa, como a Unimed Diagnóstico, o Centro de Especialidades Unimed e o próprio Pronto Atendimento, no Centro de Cachoeiro, para casos de urgência e emergência.

