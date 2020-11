Obras de revitalização no balneário de Castelhanos, em Anchieta, estão na reta final

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

O balneário de Castelhanos, em Anchieta, está ficando ainda mais bonito com as obras de revitalização total da orla que seguem na reta final. Os trabalhos estão concentrados para concluir a edificação dos 12 novos quiosques que serão instalados ao longo do balneário. A próxima etapa é finalizar o calçadão e instalar os serviços de iluminação, paisagismo e sinalização viária.

Continua depois da publicidade

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, a obra de revitalização da Praia de Castelhanos segue para etapa final. “Ainda falta finalizar o calçadão e instalar os serviços de iluminação, paisagismo e sinalização. Em breve será entregue uma nova orla, moderna e acessível”, disse Leonardo Abrantes, titular da pasta.

Estão sendo investidos R$ 4.854.238,83 na orla. A Empresa responsável é a RR Costa Construções. A urbanização incluiu a ampliação do calçadão, que passará a ter 770 metros, pavimentação e drenagem da avenida Beira Mar, construção de novos quiosques, instalação de um novo sistema de iluminação, paisagismo e construção de banheiros, ciclovia e outras melhorias. Com a obra, a praia terá a faixa de areia ampliada e as castanheiras serão mantidas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.