Novembro inicia com 663 novos casos de Covid no Espírito Santo

O mês de novembro iniciou com 663 novos casos de coronavírus no Espírito Santo, segundo apontou dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde do Estado.

Nesta segunda (2), data de atualização dos dados, o estado capixaba tem 156.681mil casos confirmados da doença.

Nas últimas 24h, o ES registrou apenas uma morte em decorrência da Covid. O número de curado subiu 851, segundo o painel. Agora, são 144.540 mil capixabas curados do novo coronavírus.

