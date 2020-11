Noites de samba, rock e sertanejo são as novidades do Festival de Inverno de Guaçuí 2021

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 49

A organização do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) traz novidades para a edição de 2021, que será realizada entre os dias 3 a 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições do município. Intitulado de “FIG: o reencontro”, o festival poderá ser primeiro grande evento do Espírito Santo no ano que vem, após a implementação da vacina contra a Covid-19.

