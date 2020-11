Navio rebocador que prestava serviços à Petrobras afunda na Bacia de Campos com 18 tripulantes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 159

Advertisement

Advertisement

Um rebocador que prestava serviços à Petrobras afundou próximo à Plataforma P-31, no campo de Albacora, na Bacia de Campos, próximo ao Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 4h50 da madrugada desta sexta-feira (20) e o navio, batizado de Carmen, tinha 18 pessoas a bordo. Todos os tripulantes foram resgatados com vida. A embarcação pertence a uma empresa terceirizada, que presta serviços à petroleira.

Continua depois da publicidade

O Sindipetro Norte Fluminense informou, em seu site, que o navio “saiu de Niterói no dia 15/11 e realizava serviços de oceanografia, vindo a afundar hoje às 04:50h, aproximadamente. Os 18 tripulantes foram resgatados com vida, sendo um trabalhador resgatado pelo navio OP Coral, a caminho do Porto do Açu e os demais trabalhadores resgatados pelo navio SeaCor, a caminho do Rio de Janeiro”.

A OceanPact informou, por meio de nota, que o navio adernou e a tripulação decidiu abandonar a embarcação conforme orientação de procedimentos de segurança. “A OceanPact Geociências está prestando todo o apoio necessário aos tripulantes e aos seus familiares e está à disposição para esclarecimentos que se façam necessários às autoridades”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.