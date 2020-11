Na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro, Fabrício do Zumbi e Diego Libardi participam de sabatina nesta terça (10)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 89

Com o compromisso de fortalecer a democracia e ajudar o eleitorado cachoeirense a escolher o gestor da cidade nas eleições 2020, o AQUINOTICIAS.COM promove uma série de sabatinas com candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesta terça-feira (10), participam das entrevistas o concorrente ao Executivo, Fabrício do Zumbi (PDT) e o candidato Diego Libardi (DEM). Fabrício entra ao ar às 9h00. Já Libardi participa das entrevistas às 18h00.

A ordem dos candidatos foi feita por meio de sorteio, transmitido ao vivo pelo Facebook, na última semana. Clique aqui para ver. As entrevistas terão duração de uma hora e podem ser acompanhadas pela página oficial no Facebook AQUINOTICIASES e também pelo canal PORTALAQUINOTICIAS, no Youtube.

Todas as transmissões estão gravadas no canal, então, se você perdeu a sabatina com seu candidato, ainda pode ter acesso ao vídeo.

Veja a agenda

4/11 (quarta-feira) – 9h – Guilherme Nascimento (PSOL)

4/11 (quarta-feira) – 18h – Joana D’Arck (PT)

5/11 (quinta-feira) – 9h – Jonas Nogueira (PL)

5/11 (quinta-feira) – 18h – Victor Coelho (PSB)

6/11 (sexta-feira) – 9h – Dr. Izaias (PSDB)

6/11 (sexta-feira) – 18h – Renata Fiório (PSD)

9/11 (segunda-feira) – 9h – Professor Breno (Pros)

9/11 (segunda-feira) – 18h – Josué Batista (PSC)

10/11 (terça-feira) – 9h – Fabrício do Zumbi (PDT)

10/11 (terça-feira) – 18h – Diego Libardi (DEM)

11/11 (quarta-feira) – 9h – Subtenente Paulo Sérgio (PTB)

11/11 (quarta-feira) – 18h – Fayda Belo (PP)

