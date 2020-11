Mulheres são maioria dos contaminados pelo coronavírus em Cachoeiro, mas mortes entre homens é maior

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 66

Em muitos locais do mundo, a letalidade do novo coronavírus é maior entre os homens. Para dar uma ideia, do total de contaminados em Cachoeiro de Itapemirim, 4.658 são mulheres e 3.530, homens. Entre as mortes, no entanto, isso se inverte e o sexo masculino é maioria: foram 109 falecimentos entre eles e 91 entre elas. No Sul do Estado, a situação é a mesma. Enquanto 14.491 mulheres já foram contaminadas e 11.433 homens tiveram a doença, o número de mortes é maior entre eles. Dos 643 óbitos, 359 foram entre pessoas do sexo masculino.

No Espírito Santo, os números apontam a mesma situação. No total, 96.003 mulheres já tiveram contato com o vírus, cerca de 15% a mais do que os 83.474 homens. Quando se trata das mortes, no entanto, o sexo masculino ocupa o triste primeiro lugar no ranking. Das 4.149 óbitos registrados no Estado, 2.341 são homens e 1.808 são mulheres. Isso significa que a taxa de letalidade entre eles é de 2,8% e, entre elas, 1,9%.

Segundo um estudo publicado na revista científica Frontiers in Public Health, homens têm mais chances de desenvolver quadros graves do novo coronavírus (Covid-19), podendo chegar à morte. Essa tendência também foi observada por autoridades de diversos países, como o Brasil, por exemplo. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), 58% dos casos de mortalidade foram de pacientes masculinos.

Entre as possibilidades de maior mortalidade entre os homens está o chamado receptor de enzima ECA2, uma espécie de porta de entrada para doenças como Covid-19, Sars e Mers. Esse receptor, segundo um estudo do Centro Médico Universitário Groningen, da Holanda, é encontrado em concentrações mais elevadas nos homens. Além disso, o sistema imunológico feminino é mais resistente do que o dos homens, especialmente por conta do estrogênio, o hormônio sexual feminino.

