Motorista derruba poste e deixa trânsito lento na Linha Vermelha em Cachoeiro 

A queda de um poste, na manhã desta segunda-feira (30), deixou o trânsito lento em um trecho da Linha Vermelha, principal avenida de Cachoeiro de Itapemirim, na altura do bairro São Francisco de Assis, próximo ao antigo Paulinho Lanches.

Segundo a concessionária de energia do município, EDP, um veículo colidiu com o poste, causando a queda, em seguida, fugiu. Uma equipe de profissionais já está no local para fazer a retirada da coluna do meio da pista.

Ainda segundo a EDP, apenas um cliente foi prejudicado com o corte do fornecimento da energia. Após a retirada, equipes vão fazer a substituição.

