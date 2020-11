Motociclista é atingido por carro e motorista foge sem prestar socorro em Cachoeiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 266

Um motociclista de 33 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na noite de quarta-feira (4), na avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro, em frente a um posto de combustíveis. O acidente aconteceu por volta das 21h50.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local do fato, a vítima havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Unimed. Na unidade, ele contou para os militares que seguia em sua motocicleta, uma Honda CG 150,em sentido ao Centro, quando um carro fez uma conversão para entrar na rua Etelvina Vivácqua e acabou colidindo com ele. O motorista fugiu do local não sendo possível a sua localização.

O jovem ficou internado em observação. A sua motocicleta foi removida do local do acidente por populares.

