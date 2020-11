Mais de 80 expositores farão parte da ExpoSul Rural em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 80

O Parque de Exposições de Cachoeiro reabre os portões para receber uma edição diferente da ExpoSul Rural. Mais compacta e seguindo rigorosamente regras de higienização e distanciamento social, o evento se adapta aos novos tempos de pandemia para trazer para ao público da cidade o que o campo tem de melhor, com segurança para visitantes e expositores.

São mais de 80 estandes oferecendo produtos da agroindústria familiar capixaba (queijos, embutidos, biscoitos, geleias, licores), além de cafés especiais, cachaças, cervejas, flores, artesanato e também aulas-show, demonstrações práticas e apresentações culturais. Para o público rural, o evento traz equipamentos, inovações tecnológicas, veículos, linhas de crédito, muita informação e troca de experiências.

O nome do evento (RaízES) é baseado na história e tradições da agricultura sul capixaba. Parte dessa história estará retratada na Exposição Revivendo a Época de Ouro, com fotografias e objetos que mostram um pouco do desenvolvimento econômico regional.

Segundo o conceito “Na Nuvem e Na Terra”, o evento esse ano é híbrido, com 6 horas de funcionamento presencial – aberto ao público das 14h às 20h – e 3 horas de transmissão ao vivo pela internet – canal exposulrural no Youtube, das 16h às 19h e redes sociais ao longo da tarde e noite.

A entrada do visitante é gratuita, lembrando que haverá controle do número de pessoas que podem permanecer ao mesmo tempo dentro do pavilhão. Será exigido o uso permanente de máscara durante a permanência no interior da feira. Na entrada haverá medição de temperatura e quem estiver apresentando sintomas gripais deve evitar visitar o evento, podendo acompanhar virtualmente pela internet. O estacionamento também é gratuito.

A Exposul Raízes é realizada pelo Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, tem o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da ADERES, do SEBRAE/ES e do sistema FAES/SENAR. Conta com o patrocínio do Sicoob Sul, Selita, Cacal, Banestes, BRK e Cofril.

Atrações

Minipalestras em uma estufa de café

Aulas show de extração de cafés, artesanato, podas de rosa do deserto, produção de torta de morango e outras delícias, no Estúdio Show Senar.

Demonstrações de torra de café

Avaliação e compra de café

Demonstrações de pastoreio com cães border collie

Lançamento de plataforma para rastreamento de café

Drone show

Apresentações culturais

Diariamente, das 18h às 19h acontecerão bate-papos e reuniões técnicas, com transmissão ao vivo pelo Youtube, com a seguinte programação:

Quarta (2/12) Bate papo: Desenvolvimento regional – passado, presente e futuro

Quinta (3/12) Reunião técnica do Vales e Café Convention &Visitors Bureau

Sexta (4/12) Bate papo: A versatilidade do Girolando

Sábado (5/12) Bate papo: Ensino à distância como alternativa para quem vive no campo

Domingo (6/12) Bate papo: O sucesso capixaba nos Cafés Especiais

Serviço

Nome do evento: ExpoSul Rural Raízes

Local: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, Cachoeiro de Itapemirim

Período: 2 a 6 de dezembro de 2020

Horário: 14h às 20h

Valor: entrada e estacionamento gratuitos

Protocolos: uso obrigatório de máscaras, higienização com álcool gel, limite do número de visitantes

