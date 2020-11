Magistrado de Cachoeiro conquista pódio no Campeonato Carioca de Karatê

Por Redação - Redação 44

O novo coronavírus não impediu que o juiz de direito Thiago Xavier Bento, 38 anos, conquistasse mais uma vitória na vida, desta vez no esporte! No último domingo (22) ele ficou em primeiro lugar, na categoria principal, do Campeonato Estadual de Karatê On-line do Rio de Janeiro.

No total, a competição reuniu 404 atletas de 18 estados e contou com cinco etapas que tiveram início em junho. No domingo, o capixaba conseguiu um ouro, que foi decisivo para alcançar o primeiro lugar do pódio, e também uma medalha de prata.

Por causa da pandemia, a Federação de Karatê das Associações do Estado do Rio de Janeiro optou por realizar a competição por meio da internet, para evitar aglomeração. A entrega das medalhas e dos troféus também foram adaptadas e os vencedores receberam certificados enviados de forma on-line.

Os embates foram individuais, pois a competição foi na modalidade ‘kata’, sequência de movimentos de defesa e ataque que tem o objetivo de repassar para as novas gerações o conhecimento das técnicas do karatê. A ‘kata’ também proporciona ao praticante o aprendizado mais profundo das técnicas do esporte servindo, assim, como preparação e experiência de luta.

Com a ajuda da tecnologia, os atletas gravaram vídeos e enviaram para os árbitros credenciados avaliarem a velocidade, força e técnica dos movimentos executados, de acordo com as regras da Federação Mundial de Karate (WKF), utilizadas em competições internacionais.

O magistrado capixaba competiu em duas categorias: a Sênior, categoria principal da competição para atletas com 16 anos ou mais, onde disputou com 25 atletas e foi campeão, e a Master para atletas com idades entre 32 e 45 anos, nesta Thiago ficou em 5º lugar e disputou com 29 competidores. No total o juiz carateca levou um ouro, três pratas e cinco bronzes!

“Ser campeão estadual, não sendo atleta profissional, foi uma façanha! O campeonato seguiu as mesmas regras utilizadas em competições mundiais, como as Olimpíadas. Mas por conta da pandemia da Covid-19 teve que ser realizado no formato on-line, o que permitiu a participação de atletas de outros estados, como no meu caso”, destacou o atleta.

Direito e Karatê

O capixaba que foi campeão carioca e ainda de forma on-line, começou a praticar o karate em 1990 e treinou durante quatro anos. O retorno aos treinos aconteceu em 2017 como forma de aliviar o estresse do intenso trabalho no fórum.

“Atuar como Juiz de Direito, especialmente em Vara de Família, é muito gratificante, mas a rotina de trabalho é sempre muito corrida, agitada e às vezes estressante. Neste ponto, o karatê ajuda muito! Como arte marcial e filosofia de vida, ajuda a manter o equilíbrio, o foco, a calma e a disciplina. Além de ser excelente como defesa pessoal”, explicou o magistrado.

Thiago Xavier Bento é juiz da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A aprovação no disputado concurso também foi ouro, já que na época, o então promotor de justiça conquistou a nota mais alta para a aprovação e ficou em primeiro lugar na classificação geral.

