Mãe vê filho sendo assassinado durante tentativa de assalto no Espírito Santo

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 277

Advertisement

Advertisement

Um rapaz de 22 anos foi assassinado no início da tarde desta terça-feira (3), em uma tentativa de assalto no bairro Praia de Gaivotas, em Vila Velha. Populares que presenciaram o crime disseram que a mãe da vítima viu o filho sendo morto após se negar a entregar a moto onde estavam.

Continua depois da publicidade

Por volta de 12h07, um criminoso teria chegado anunciando o assalto, a mãe de Iago que estava na garupa desceu e e se afastou e o filho tentou fugir, mas foi atingido pro um tiro no peito e morreu no local. Iago tinha ido levar a mãe para buscar um uniforme em uma empresa para iniciar um trabalho. Em estado de choque coma morte do filho ela ficou dentro da empresa por cerca de duas horas após o corrido e saiu do local sem falar com a imprensa.

O criminoso fugiu e buscas foram realizadas pela Polícia Militar, mas ninguém foi detido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.