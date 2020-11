Localidade de Pantanal, em Soturno, Cachoeiro, recebe novos atendimentos do transporte coletivo

Por Redação - Redação 93

A partir da próxima terça-feira (3), a localidade de Pantanal, no distrito de Soturno, receberá novas viagens e extensões de linha do transporte coletivo de Cachoeiro para atendimento aos moradores da região.

Duas novas viagens começam a operar de segunda a sexta-feira. A primeira tem ponto de partida na Estação Rodoviária Gil Moreira, no bairro Gilberto Machado, às 7h55, com destino à localidade de Pantanal. A segunda faz o caminho inverso, com saída às 9h da localidade, com destino à Cachoeiro.

Além da inclusão de viagens, Pantanal passa a ser atendida com extensões da linha de Soturno nos horários de 16h55, saindo de Cachoeiro, e 18h, saindo da própria localidade.

O horário de 6h da linha de Gironda também sofre alteração, passando a sair de Pantanal, via distrito de Gironda.

Para conferir todos os horários, basta acessar o site da Agersa ( agersa.es.gov.br ) ou da concessionária Novotrans ( novotrans.com.br ).

