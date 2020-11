Linha Circular Rodoviária volta a operar em Cachoeiro

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

Na última quinta-feira (19), voltou a operar a linha 406 – Circular Rodoviária X Centro X Teixeira Leite X Vila Rica X Nova Brasília X Campo Leopoldina X Sumaré. A linha ficou fora de operação após o início das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19. A linha possui oito viagens diárias, sendo a primeira às 5h50, com saída do bairro Campo Leopoldina e a última às 18h, saindo do Centro.

Continua depois da publicidade

Além do retorno da linha 406, também nesta quinta-feira, a linha 405 – Viação Itapemirim X São Joaquim passou a contar com mais uma viagem diária, com saída do distrito às 05h50 via BNH.

Já na próxima quarta-feira (25), a linha 084 – São Lucas X Centro começa a operar com a grade de horários modificada. Vale frisar que não há mudança na quantidade de viagens diárias, mas a maioria das viagens sofre alteração no horário de saída do ponto final.

De acordo com Vanderley Teodoro de Souza, diretor-presidente da Agersa, as mudanças foram autorizadas após análises de viabilidade técnica, a fim de melhorar o atendimento aos usuários.

“Seguimos observando as demandas dos usuários do transporte coletivo e autorizando as adequações necessárias para a prestação de um serviço eficiente em Cachoeiro de Itapemirim”, destaca Vanderley.

Continua depois da publicidade

Para conferir todos os horários, basta acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (novotrans.com.br).

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.