Jonas vai poder rebater o direito de resposta de Victor Coelho no rádio e na TV

O candidato à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Jonas Nogueira (PL), terá um minuto para direito de resposta dentro do programa de tv e rádio da coligação de Victor Coelho (PSB), na propaganda eleitoral gratuita.

A coligação “Endireita Cachoeiro” entrou com ação com pedido de direito de resposta e pedido liminar contra o candidato Victor Coelho, por propaganda irregular, aduzindo, em síntese, que a coligação socialista utilizou indevidamente o direito de resposta concedido no programa de rádio e tv de Jonas Nogueira.

“Alega o representante que fora concedido direito de resposta, em grau de recurso, para que os representados esclarecessem fato veiculado na propaganda do representante (Jonas). Ocorre que, os representados extrapolaram o direito de resposta para também atacar o representado com ofensa à sua honra, mencionando que este divulgou conversa clandestina e inverídica, bem como intuindo o eleitor que o representado não trabalha”, diz trecho do processo.

Ao analisar o caso, o Juiz Eleitoral Miguel Maira Ruggieri Balazs acatou, nesta quarta-feira (4), o pedido da coligação de Jonas Nogueira, lhe concedendo o tempo de um minuto de direito de resposta no programa do candidato Victor Coelho.

