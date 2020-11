Iúna ganha unidade do Corpo de Bombeiros

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 50

Na manhã desta sexta-feira (13), foi inaugurado o novo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar. Este é localizado no município de Iúna. A inauguração beneficiará diretamente 96 mil habitantes das cidades de Iúna, Irupi, Ibatiba, Ibitirama e Muniz Freire.

O Posto Avançado de Bombeiros de Iúna contará com um efetivo de 12 militares e duas viaturas, sendo uma voltada para atendimento pré-hospitalar e uma F4000 para combate a incêndios e outras atividades de salvamentos terrestres.

A presença do Corpo de Bombeiros no município trará as missões de combate a Incêndio Urbano, Incêndio Florestal Vistoria de Prevenção, Análise de Projetos de Proteção Contra Incêndio e Pânico, Investigação de Incêndio e Explosões, Prevenção em Eventos, Atendimento Pré-Hospitalar, Salvamento em Alturas, Resgate Veicular, Salvamento Terrestre, Salvamento Aquático, Mergulho de Segurança Pública, Operações com Cães, Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, Produtos Perigosos, Gerenciamento de Risco e Desastre, Prevenção, Preparação e Resposta a Desastres e Auxílio na Recuperação Pós-Desastre.

