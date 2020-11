Inpe alerta para tempestade com queda de granizo em 10 cidades do Caparaó capixaba; veja a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 129

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta terça-feira (17), um alerta de tempestade com chuvas de moderada a forte intensidade acompanhadas rajadas de vento forte e queda de granizo em pelo menos 10 cidades do Sul do Espírito Santo na região do Caparaó. O aviso é válido desta terça até às 9 horas de quarta-feira (18).

Veja a lista de cidades sob alerta:

-Alegre

– Apiacá

– Bom Jesus do Norte

– Divino de São Lourenço

– Dores do Rio Preto

– Guaçuí

– Ibitirama

– Irupi

– Jerônimo Monteiro

– São José do Calçado

