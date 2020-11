Inpe alerta para chuvas fortes com rajadas de vento em 35 cidades do Espírito Santo; veja a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 241

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta terça-feira (10), alerta de chuvas fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais em 35 municípios do Espírito Santo. As pancadas de chuva poderão ser de curta duração, porém localmente intensas. O aviso é válido até esta quarta-feira (11).

Veja as cidades sob alerta:

–Afonso Cláudio

– Alegre

– Alfredo Chaves

– Anchieta

– Apiacá

– Atílio Vivácqua

– Bom Jesus do Norte

– Brejetuba

– Cachoeiro de Itapemirim

– Castelo

– Conceição do Castelo

– Divino de São Lourenço

– Domingos Martins

– Dores do Rio Preto

– Guaçuí

– Guarapari

– Ibatiba

– Ibitirama

– Iconha

– Irupi

– Itapemirim

– Iúna

– Jerônimo Monteiro

– Laranja da Terra

– Marataízes

– Marechal Floriano

– Mimoso do Sul

– Muniz Freire

– Muqui

– Piúma

– Presidente Kennedy

– Rio Novo do Sul

– São José do Calçado

– Vargem Alta

– Venda Nova do Imigrante

