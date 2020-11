Inmet emite aviso de chuvas intensas e granizo para 40 cidades do ES; veja a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 225

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta segunda-feira (9), um alerta amarelo para chuvas intensas em 40 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até às 10 horas de terça-feira (10) e a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Confira os municípios sob alerta:

-Afonso Cláudio

-Alegre

-Alfredo Chaves

-Anchieta

-Apiacá

-Atílio Vivácqua

-Bom Jesus do Norte

-Brejetuba

-Cachoeiro de Itapemirim

-Cariacica

-Castelo

-Conceição do Castelo

-Divino de São Lourenço

-Domingos Martins

-Guarapari

-Guaçuí

-Ibitirama

-Iconha

-Irupi

-Itapemirim

-Itarana

-Iúna

-Jerônimo Monteiro

-Laranja da Terra

-Marataízes

-Marechal Floriano

-Mimoso do Sul

-Muniz Freire

-Muqui

-Piúma

-Presidente Kennedy

-Rio Novo do Sul

-Santa Leopoldina

-Santa Maria de Jetibá

-São José do Calçado

-Vargem Alta

-Venda Nova do Imigrante

-Viana

-Vila Velha

-Vitória

